Пушилин озвучил количество пленных русских бойцов

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в украинском плену находятся около 500 военнослужащих ВС России."Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек", – сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" политик.
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