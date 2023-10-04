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Пушилин озвучил количество пленных русских бойцов

Пушилин озвучил количество пленных русских бойцов

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в украинском плену находятся около 500 военнослужащих ВС России."Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек", – сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" политик.

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