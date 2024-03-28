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Глава UFC назвал единственный недостаток Макгрегора

Глава UFC назвал единственный недостаток Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу журналиста Лекса Фридмана назвал единственный недостаток ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора.

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