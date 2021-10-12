Бизнес.Цензор: украинских бюджетников заставляют покупать газ по высоким ценам

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинские больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо, сообщает издание "Бизнес.
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