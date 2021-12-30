В Италии ужесточают ограничения для непривитых граждан

Правительство Италии на заседании в среду одобрило очередной «антиковидный» декрет-закон, расширяющий сферы применения усиленных COVID-паспортов (super Green Pass), которые могут получить только переболевшие коронавирусом или вакцинированные.
Правительство Италии на заседании в среду одобрило очередной «антиковидный» декрет-закон, расширяющий сферы применения усиленных COVID-паспортов (super Green Pass), которые могут получить только переболевшие коронавирусом или вакцинированные.
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