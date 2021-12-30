Парламентская газета

690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Марченко
    Никто не против вакцинации,а против того,что множество чиновников на вакцинации наживаются.А где нажива,там и подлост...У противников вак...
  • Валерий Светлый
    Великий эскулап Матвиенко готовится на нары. В нарушении всех законов медицины вакцинация проводится в период пандеми...У противников вак...
  • Лариса Кухар
    "Песков прокомментировал эмоциональной президента на пресс-конференции"- и это не первый случай безграмотности на это...Песков прокоммент...

В Италии ужесточают ограничения для непривитых граждан

В Италии ужесточают ограничения для непривитых граждан

Правительство Италии на заседании в среду одобрило очередной «антиковидный» декрет-закон, расширяющий сферы применения усиленных COVID-паспортов (super Green Pass), которые могут получить только переболевшие коронавирусом или вакцинированные.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх