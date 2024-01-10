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Эбби в сериале TLoU, Алан Уэйк в Dead by Daylight, детали RTX Remix, системки Helldivers 2…

Эбби в сериале TLoU, Алан Уэйк в Dead by Daylight, детали RTX Remix, системки Helldivers 2…

Unity ждёт крупнейшая волна увольнений, NVIDIA рассказывает о фишках RTX Remix, AMD анонсирует следующее поколение Ryzen, создатели Helldivers 2 опубликовали системные требования ПК-версии, MSI представила свой аналог Steam Deck, Алан Уэйк просочился в Dead by Daylight, сериал The Last of Us обзавёлся исполнительницей роли Эбби, Брайан Кокс пересказал краткий сюжет серии Tekken.

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