Иначе поползут морщины: какие три частые ошибки «сушат» лицо летом

Летом, несмотря на зной и духоту, хочется хорошо выглядеть. Увы, несмотря на широкий ассортимент уходовой и декоративной косметики, далеко не всем удается балансировать между красотой и здоровьем кожи лица.
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