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СМИ США вновь пишут о "жестокий русский варвар": Какое распоряжение дал ФСИН по мнению Запада

СМИ США вновь пишут о "жестокий русский варвар": Какое распоряжение дал ФСИН по мнению Запада

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА По мнению западных СМИ, которые любят писать фейки про "жестокий русский варвар", в начале украинского конфликта ФСИН якобы дал распоряжение русским бойцам максимально жестоко относиться к боевикам ВСУ, попавшим в плен.

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Комментарии
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Гулька
Идиотизм мирового масштаба! Ну и зачем нам пендостан и ауропа?
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11 час.
Aнатолий Райков
А кто дал право США владеть всем миром и Брюсель,Францию и нАглобританию пора ставитьна место.А ОНН пора переместить в холод,там им думатся будет лучше.
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10 час.
Людмила Е
Америкосов европейцы покусали, всю жизнь сочиняющие сказки про страшных русских. Теперь в два голоса завыли. Главное, громче кукарекать, чтобы про их дикости не вспомнили.
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10 час.
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