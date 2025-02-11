СМИ США вновь пишут о "жестокий русский варвар": Какое распоряжение дал ФСИН по мнению Запада

Гулька Идиотизм мирового масштаба! Ну и зачем нам пендостан и ауропа?

Aнатолий Райков А кто дал право США владеть всем миром и Брюсель,Францию и нАглобританию пора ставитьна место.А ОНН пора переместить в холод,там им думатся будет лучше.