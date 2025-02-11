Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА По мнению западных СМИ, которые любят писать фейки про "жестокий русский варвар", в начале украинского конфликта ФСИН якобы дал распоряжение русским бойцам максимально жестоко относиться к боевикам ВСУ, попавшим в плен.
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