Кощунство и издевательство в исполнении тульских властей Очередная идеологическая диверсия «культурного рода» на тему миграции Как пишут, власти Тульской области презентовали многонациональный гимн региона.
Азиаты в Москве толпой избили ветерана ФСБ. В ход шла арматура и кирпичи. Парни из Русской Общины сработали молниеносно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Перин
Это, долбоеб, в СССР, благодаря которому ты мразь вообще живой и гадишь, были честные милиционеры. Но ты, скот, будешь продолжать гадить в великую страну, потому что сам никто....Обычная мразь.
Ответить
2 час.
ВН
Владимир Никитин
Не правильно был поставлен вопрос -это в совке были честные менты? Да, были!!! Это сейчас в головах людей нет веры в простое будущее, в основном в глазах только деньги! Только во всей этой какофонии событий остались и настоящие РОССИЯНЕ. Пример тому участники СВО и те, кто искренне помогает им. Это сейчас всё можно купить и продать. Да, сейчас в стране очень многочисленные диаспоры, которые чувствуют себя всё уверенней, всё наглей. И ничего не изменится, пока они не перестанут платить нашим мздоимцами не возьмутся за самих власть имущих. И СЛАВА РУССКОЙ ОБЩИНЕ!!! Но и здесь есть опасность, что в конце концов, найдутся во власти и в СМИ те, кто назовёт ребят "красно-коричневыми или националистами и рьяно начнут отстаивать и выражать интересы "новых россиян". Вот тогда действительно будет беда - защитить нас будет просто НЕКОМУ! Решать очень жестко сейчас уже нужно вопрос по мигрантам. И не просто их выдворять и пожизненно запрещать им въезд в нашу страну из-за нарушения Закона, а сажать в "белую сову" или "Черны дельфин" с явно "курортным" климатом. Только вот этих уродов нам самим и кормить придётся! Или ещё один выход - на урановые рудники ... Самую основную сознательную часть своей жизни я прожил в СССР и, по этому, понимаю, о чем говорю!
Ответить
58 мин.
Константин Марфин
Есть кто принимает законы. Есть кто исполняет законы. Каковы законы таково и исполнение. А если что... то есть тот, кто всегда отдает закулисные распоряжения, которые и являются законом к исполнению - система. Не ужели вы думаете, что рядовой человек призванный следить за исполнением законов сам добровольно вызовется противоречить долгу? да нет конечно... система не позволит. Значит у системы свои планы... а уж какие они ... это каждый сам пусть понимает от подобного происходящего и думает с кем он. и что делать с этим.
Ответить
1 мин.
Свежие комментарии