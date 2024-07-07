Азиаты в Москве толпой избили ветерана ФСБ. В ход шла арматура и кирпичи. Парни из Русской Общины сработали молниеносно

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Алексей Перин
Это, долбоеб, в СССР, благодаря которому ты мразь вообще живой и гадишь, были честные милиционеры. Но ты, скот, будешь продолжать гадить в великую страну, потому что сам никто....Обычная мразь.
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2 час.
ВН
Владимир Никитин
Не правильно был поставлен вопрос -это в совке были честные менты? Да, были!!! Это сейчас в головах людей нет веры в простое будущее, в основном в глазах только деньги! Только во всей этой какофонии событий остались и настоящие РОССИЯНЕ. Пример тому участники СВО и те, кто искренне помогает им. Это сейчас всё можно купить и продать. Да, сейчас в стране очень многочисленные диаспоры, которые чувствуют себя всё уверенней, всё наглей. И ничего не изменится, пока они не перестанут платить нашим мздоимцами не возьмутся за самих власть имущих. И СЛАВА РУССКОЙ ОБЩИНЕ!!! Но и здесь есть опасность, что в конце концов, найдутся во власти и в СМИ те, кто назовёт ребят &quot;красно-коричневыми или националистами и рьяно начнут отстаивать и выражать  интересы &quot;новых россиян&quot;. Вот тогда действительно будет беда - защитить нас будет просто НЕКОМУ! Решать очень жестко сейчас уже нужно вопрос по мигрантам. И не просто их выдворять и пожизненно  запрещать им въезд в нашу страну из-за нарушения Закона, а сажать в &quot;белую сову&quot; или &quot;Черны дельфин&quot; с явно &quot;курортным&quot; климатом. Только вот этих уродов нам самим и кормить придётся! Или ещё один выход - на урановые рудники ... Самую основную сознательную часть своей жизни я прожил в СССР и, по этому, понимаю, о чем говорю!
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58 мин.
Константин Марфин
Есть кто принимает законы. Есть кто исполняет законы. Каковы законы таково и исполнение.  А если что... то есть тот, кто всегда отдает закулисные распоряжения, которые и являются законом к исполнению - система. Не ужели вы думаете, что рядовой человек призванный следить за исполнением законов сам добровольно вызовется противоречить долгу?  да нет конечно... система не позволит. Значит у системы свои планы...   а уж какие они ... это каждый сам пусть понимает от подобного происходящего и думает с кем он. и что делать с этим.
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1 мин.

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