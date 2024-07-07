Азиаты в Москве толпой избили ветерана ФСБ. В ход шла арматура и кирпичи. Парни из Русской Общины сработали молниеносно

ВН

Владимир Никитин

Не правильно был поставлен вопрос -это в совке были честные менты? Да, были!!! Это сейчас в головах людей нет веры в простое будущее, в основном в глазах только деньги! Только во всей этой какофонии событий остались и настоящие РОССИЯНЕ. Пример тому участники СВО и те, кто искренне помогает им. Это сейчас всё можно купить и продать. Да, сейчас в стране очень многочисленные диаспоры, которые чувствуют себя всё уверенней, всё наглей. И ничего не изменится, пока они не перестанут платить нашим мздоимцами не возьмутся за самих власть имущих. И СЛАВА РУССКОЙ ОБЩИНЕ!!! Но и здесь есть опасность, что в конце концов, найдутся во власти и в СМИ те, кто назовёт ребят "красно-коричневыми или националистами и рьяно начнут отстаивать и выражать интересы "новых россиян". Вот тогда действительно будет беда - защитить нас будет просто НЕКОМУ! Решать очень жестко сейчас уже нужно вопрос по мигрантам. И не просто их выдворять и пожизненно запрещать им въезд в нашу страну из-за нарушения Закона, а сажать в "белую сову" или "Черны дельфин" с явно "курортным" климатом. Только вот этих уродов нам самим и кормить придётся! Или ещё один выход - на урановые рудники ... Самую основную сознательную часть своей жизни я прожил в СССР и, по этому, понимаю, о чем говорю!