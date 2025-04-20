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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умер Уго Гатти. Экс-вратарю сборной Аргентины было 80 лет

Бывший вратарь сборной Аргентины и футбольный эксперт почти два месяца находился в больнице Пировано в Аргентине после несчастного случая, произошедшего на улице, и последующей операции на бедре.

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