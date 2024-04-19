Официалка на тему вопроса конфискации российских активов замороженных на Западе.МИД РФ о призывах конфисковать российские активы на ЗападеСША и их сателлиты уже давно «положили глаз» на российские золотовалютные резервы, заблокировав их в 2022 г.
МИД РФ о призывах конфисковать российские активы на Западе
Комментарии
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Надежда Кувыкина
Что сделано, то сделано - это о том, что они там... Чито спрашивать? Сейчас нужны ответные действия.
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8 час.
Скиф Туран
Хранить золото-валютные резервы на Западе - давно сложившаяся практика, которая себя оправдывала в плане взаимно расчётов. С этих счетов списывали деньги при покупке товаров за рубежом, на это счета зачисляли деньги за проданные товары. Это гораздо удобнее чем возить валюту и золото в вагонах или на самолётах.
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8 час.
VG
Vasily Golov
Россия разрешала продать 8-9 сборочных автозаводов иностранных,но на территории России.Перевести вырученные деньги в иностранные банки.Торговые сети стали иностранными,стал иностранным поисковик интернета.Продается.Продается немецкая обувная фабрика.МИД РФ видимо,не знает эти факты.Упустили выгоду.Этим расхрабрили Запад.
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3 час.
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