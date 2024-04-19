МИД РФ о призывах конфисковать российские активы на Западе

Что сделано, то сделано - это о том, что они там... Чито спрашивать? Сейчас нужны ответные действия.

Скиф Туран

Хранить золото-валютные резервы на Западе - давно сложившаяся практика, которая себя оправдывала в плане взаимно расчётов. С этих счетов списывали деньги при покупке товаров за рубежом, на это счета зачисляли деньги за проданные товары. Это гораздо удобнее чем возить валюту и золото в вагонах или на самолётах.