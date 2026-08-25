Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным о переводах через СБП и карты "Мир"

С 1 сентября вступает в силу изменение в законодательстве, касающееся финансового мониторинга. Росфинмониторинг получает право на безвозмездной основе запрашивать и получать от Национальной системы платежных карт (НСПК) данные о денежных переводах, осуществляемых через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России, платежную систему "Мир", а также с использованием единого QR-кода.