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Новости Тамбова

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Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным о переводах через СБП и карты "Мир"

Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным о переводах через СБП и карты "Мир"

С 1 сентября вступает в силу изменение в законодательстве, касающееся финансового мониторинга. Росфинмониторинг получает право на безвозмездной основе запрашивать и получать от Национальной системы платежных карт (НСПК) данные о денежных переводах, осуществляемых через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России, платежную систему "Мир", а также с использованием единого QR-кода.

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