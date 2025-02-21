Госсекретарь США Рубио допустил смягчение антироссийских санкций

Вашингтон, 21 февраля, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность «ограниченного» поослабления американских санкций против России в случае, если Москва будет делать предпочтительные для Вашингтона шаги.
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