Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Гельмут Марко: «Перес не приблизился к Ферстаппену настолько близко, чтобы мы подумали о размене позициями»

Гельмут Марко объяснил, почему «Ред Булл» не поменял местами Макса Ферстаппена и Серхио Переса в конце спринта в Сан-Паулу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх