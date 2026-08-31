Animals Марго даже не соизволила зашипеть. Она просто медленно, с холодным достоинством, повернула голову вполоборота и уставилась на гостью сапфировыми глазами.
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И Костя с Наташей тоже друг другу сказали "ДА", так что впереди и свадьбы и крестины!!!!
Какая прелесть!!!!И королева Марго и царь Борис нашли друг друга и скоро станут родителями!!!!!