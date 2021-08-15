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У курсантов 4 курса филиала ВА МТО в Омске и 2 курса учебного батальона, началась ремонтная практика на базе воинских частей Западного и Центрального военных округов

У курсантов 4 курса филиала ВА МТО в Омске и 2 курса учебного батальона, началась ремонтная практика на базе воинских частей Западного и Центрального военных округов

В процессе прохождения ремонтной практики курсанты проявляют себя как инициативные, грамотные, способные выполнять функциональные обязанности по своему предназначению.

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