Захарова дала оценку словам главы МИД Чехии о памятнике Коневу

Примером «раболепия перед подлостью» являются слова главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что Россия якобы не имеет прав на демонтированный памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 8 мая сообщает ТАСС.