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Ушаков раскрыл детали трёхчасовых переговоров Путина с эмиссарами Трампа: от успехов СВО до нацистов и экономики

Ушаков раскрыл детали трёхчасовых переговоров Путина с эмиссарами Трампа: от успехов СВО до нацистов и экономики

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали встречи Владимира Путина со спецпосланниками президента США Дональда Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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Анфиса Иванова

Что Ушаков...что Песков...
 Ну и помощники у Путина...
 А ведь они должны транслировать обществу открытые ситуативные политические моменты, обсуждаемые на уровне Президента страны, а не лапшу на уши вешать обществу или бормотать избитые расплывчатые фразы политикума...