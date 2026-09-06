Ушаков раскрыл детали трёхчасовых переговоров Путина с эмиссарами Трампа: от успехов СВО до нацистов и экономики

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали встречи Владимира Путина со спецпосланниками президента США Дональда Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
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чет ушаковых этих развелось...
А Минске один всю ночь сидели ? И что НА НАИПАЛИ В МИРНСКЕ, СТАМБУЛЕ И ПРОЧИХ ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТАХ ??? ИЗБИРАТЕЛЬ НЕ ПРОСТИТ ИГРЫ В ДЕРЬМОКРАТИЮ !!!!!
Сколько уже можно говорить , чтобы прекратили все отношения на время проведения СВО с этой страной с бешенным Джо Трампом . Там нет позитива
Что Ушаков...что Песков...
Ну и помощники у Путина...
А ведь они должны транслировать обществу открытые ситуативные политические моменты, обсуждаемые на уровне Президента страны, а не лапшу на уши вешать обществу или бормотать избитые расплывчатые фразы политикума...
всё,как обычно...бла-бла-бла...народ уже привыкает...второй Мишка меченый оформился....бедная Россия...
Договорились договариваться.
😜На фотографии изображен латвийский политик и бывший мэр Риги Нил Ушаков. Тупые люди размещают посты в Мир тесен.