Кино: Из-за чего Анджелина Джоли разорвала отношения с отцом и ещё 3 истории знаменитостей, которые возненавидели своих родителей

Очень часто родители не догадываются, как сильно их слова и поступки сказываются на ребенке. Многие люди уже во взрослом возрасте сталкиваются с неприятными воспоминаниями из детства, которые нанесли им непоправимый вред.
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