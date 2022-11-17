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Радулов о хет-трике СКА: «Приятно забивать, не обошлось без партнеров. Весь сезон про «Ак Барс» информация появляется – тяжело, потому что родные и близкие читают»

Александр Радулов поделился эмоциями от хет-трика и победы над СКА со счетом 5:2. − Я думаю, хорошая была игра, соперник очень сильный.

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