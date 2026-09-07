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FiNE NEWS

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Песков: Возможный телефонный разговор Путина и Трампа после визита американских переговорщиков в Москву и Киев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести телефонный разговор по итогам визита американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

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