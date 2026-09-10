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ВК Пресс

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Сочи! Аэропорт опять закрыт – массовые опоздания рейсов: еще не вылетели вчерашние

Сочи! Аэропорт опять закрыт – массовые опоздания рейсов: еще не вылетели вчерашние

Как сообщает аэропорт, на сегодня была запланированная усиленная работа – должны были быть приняты 85 рейсов, отправлены – 79.

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