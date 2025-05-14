Депардье лишили гражданских прав на два года

Коррекционный трибунал Парижа во вторник признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году, лишив его гражданских прав на два года и постановив внести его в реестр сексуальных преступников, сообщил телеканал BFMTV.
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