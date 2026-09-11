Минобороны избавляется от генералов, «слабых на кошелек» Генерал Александр Михайлов: Все преступления в сфере обороны и госбезопасности, совершенные в военное время, я бы приравнивал к измене Родине На фото: суд по делу главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова «Кадры решают всё» — эта поговорка из советского прошлого относилась в том числе к руководителям отделов кадров учреждений.