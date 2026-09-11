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Минобороны избавляется от генералов, «слабых на кошелек»

Минобороны избавляется от генералов, «слабых на кошелек»

Минобороны избавляется от генералов, «слабых на кошелек» Генерал Александр Михайлов: Все преступления в сфере обороны и госбезопасности, совершенные в военное время, я бы приравнивал к измене Родине На фото: суд по делу главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова «Кадры решают всё» — эта поговорка из советского прошлого относилась в том числе к руководителям отделов кадров учреждений.

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Юрий Ильинов

УВЗ запустил серийную тросовую защиту Т-80БВМ от дронов
Концерн «Уралвагонзавод» сообщил о запуске серийного производства штурмового комплекта всеракурсной защиты для Т-80БВМ. Ко Дню танкиста партия машин с новым оснащением направлена в войска.

Ключевой элемент комплекта — высокопрочные стальные тросы. По замыслу конструкторов, при попадании они должны деформировать корпус кумулятивного боеприпаса либо вызвать его подрыв на удалении от основной брони. Защита охватывает все проекции машины, а не только верхнюю часть танка.

Конструкция выросла из доработок, которые ремонтные бригады и экипажи прежде изготавливали непосредственно в зоне боевых действий. Специалисты УВЗ изучили этот опыт и перенесли полевое решение в штатный промышленный комплект.

При такой модернизации важно не превратить дополнительную защиту в помеху самому танку. Ростех утверждает, что гибкие тросовые элементы не снижают подвижность Т-80БВМ, не ограничивают обзор экипажа и не мешают работе прицельных комплексов. По заявлению госкорпорации, полный цикл заводских испытаний также подтвердил отсутствие избыточной нагрузки на ходовую часть и механизмы машины.

Эти испытания оценивали прочность, весовую нагрузку и эргономику конструкции. Открытых результатов боевых или независимых натурных испытаний, по которым можно было бы судить об эффективности тросов против конкретных типов беспилотников и кумулятивных боеприпасов, пока нет.

По сообщению Ростеха, комплект уже устанавливают на новые партии Т-80БВМ, направляемые в войска. Полевая импровизация тем самым стала серийным элементом заводской модернизации: производитель пытается усилить противодроновую защиту, сохранив танку обзор, подвижность и возможность полноценно применять вооружение.