Последствия удара ВСУ по Донецку шрапнельной ракетой показали на видео

Украинские боевики обстреляли Ворошиловский район Донецка. ВСУ нанесли удары снарядами 122 калибра. На опубликованном с места происшествия кадров можно заметить, как в результате обстрела осколки повредили жилое здание, а также сильно повреждено несколько автомобилей.
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