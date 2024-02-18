Последствия удара ВСУ по Донецку шрапнельной ракетой показали на видео

Украинские боевики обстреляли Ворошиловский район Донецка. ВСУ нанесли удары снарядами 122 калибра. На опубликованном с места происшествия кадров можно заметить, как в результате обстрела осколки повредили жилое здание, а также сильно повреждено несколько автомобилей.