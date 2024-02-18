Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Надежда
    Не, какие 10 лет, нам морковку подвешивали еще при СССР, соблазняли жвачкой и сотней сортов колбасы... После развала ...Абхазия отказалас...
  • Владимир Иванов
    Так там ничего не осталось!В МО РФ показали ...
  • irina bugrova
    Совсем оборзели... Надо отлучить их от российской кормушки, пусть покрутятся самостоятельно. Бездельники.Абхазия отказалас...

Последствия удара ВСУ по Донецку шрапнельной ракетой показали на видео

Последствия удара ВСУ по Донецку шрапнельной ракетой показали на видео

Украинские боевики обстреляли Ворошиловский район Донецка. ВСУ нанесли удары снарядами 122 калибра. На опубликованном с места происшествия кадров можно заметить, как в результате обстрела осколки повредили жилое здание, а также сильно повреждено несколько автомобилей.

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