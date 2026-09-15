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Царьград

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Новосибирские фермеры получили 54 млн рублей после падежа скота

Новосибирские фермеры получили 54 млн рублей после падежа скота

Новосибирские аграрии, понесшие потери от вспышек опасных инфекций среди скота, получили компенсационные выплаты и поддержку в восстановлении поголовья.

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