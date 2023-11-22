Лучшим «патрульным» - награды ЛУКОЙЛа: в Астрахани чествовали школьников за спасение рыбной молоди

За сезон отряды «Голубого патруля» спасли в регионе почти 200 млн мальков. Ежегодно в Астраханской области с июня по август проходят мероприятия по спасению рыбной молоди из водоемов, потерявших связь с проточными реками.
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