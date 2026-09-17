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Царьград

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Атака БПЛА оставила школьников Кстовского района дома

Атака БПЛА оставила школьников Кстовского района дома

В Кстовском районе из-за атаки беспилотника школьники первой смены 17 сентября остались дома. Решение о переводе части образовательных учреждений на дистанционный формат принял департамент образования администрации Нижнего Новгорода.

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