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Стало известно о возможном покушении на министра обороны Украины

Стало известно о возможном покушении на министра обороны Украины

На главу Минобороны Украины Рустема Умерова, возможно, произошло покушение. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

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Комментарии
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виктор комягин
жалко не добили тварь...
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