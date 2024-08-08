Стало известно о возможном покушении на министра обороны Украины

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На главу Минобороны Украины Рустема Умерова, возможно, произошло покушение. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.