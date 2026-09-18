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Царьград

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Во Владимирской области обновят 5,5 км трассы к усадьбам за 35,6 млн

Во Владимирской области обновят 5,5 км трассы к усадьбам за 35,6 млн

Во Владимирской области завершается капитальное обновление автомобильной дороги регионального значения Юрьев-Польский – Семьинское – Авдотьино – «Фетинино – Спасское».

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