Досрочное голосование началось в России. Кто сможет поучаствовать в выборах раньше срока

В России началось досрочное голосование на президентских выборах. Оно предназначено для людей, которые в силу своей профессии или места жительства не смогут оказаться на избирательном участке 15-17 марта.
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