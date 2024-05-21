Следующей ступенью карьеры украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого уже истек, может стать народный трибунал Донбасса, перед которым он рано или поздно будет вынужден ответить за содеянное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии