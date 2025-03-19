Укравший золотой унитаз из дворца вор признан виновным

Во вторник был осужден вор, укравший золотой унитаз из английского дворца, вместе с сообщником, который помог нажиться на 18-каратном произведении искусства, застрахованном почти на 5 миллионов фунтов стерлингов (более 6 миллионов долларов).
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