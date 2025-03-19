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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Укравший золотой унитаз из дворца вор признан виновным

Во вторник был осужден вор, укравший золотой унитаз из английского дворца, вместе с сообщником, который помог нажиться на 18-каратном произведении искусства, застрахованном почти на 5 миллионов фунтов стерлингов (более 6 миллионов долларов).

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