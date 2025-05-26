Петербург перевыполнил майскую норму дождей

С начала месяца в городе уже выпало 50 мм осадков Минувшей ночью в Петербурге в некоторых районах прошли сильные дожди, в результате чего на метеостанции города было зафиксировано 10 мм атмосферных осадков, что составляет примерно пятую часть (21%) от обычной месячной нормы.
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