Петербург перевыполнил майскую норму дождей

С начала месяца в городе уже выпало 50 мм осадков Минувшей ночью в Петербурге в некоторых районах прошли сильные дожди, в результате чего на метеостанции города было зафиксировано 10 мм атмосферных осадков, что составляет примерно пятую часть (21%) от обычной месячной нормы.