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Нурбек Карабала о возможном бое Исмагулова в NAIZA: «Я читал комментарий Дамира, переговорю с ним»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала выссказался о возможности проведения боя в лиге между Дамиром Исмагуловым и Нариманом Аббасовым: «Я читал комментарий Исмагулова, если честно не знаю, где он давал интервью.

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