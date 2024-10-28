Акция протеста против результатов парламентских выборов в Тбилиси завершилась. Оппозиция создает конституционный кризис

Акция протеста против результатов парламентских выборов в Тбилиси, организованная оппозицией, не признающей итоги парламентских выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта», завершилась.
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