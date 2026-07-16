Мощный пожар начался в Киеве после ночной атаки по промышленной зоне

Удары пришлись по предприятиям Дарницкого района. Также возгорания случились и в других регионах.В Киеве вечером и ночью зафиксировали мощный пожар в промзоне Дарницкого района после ударов по ряду промышленных объектов, сообщает телеграм‑канал Shot со ссылкой на очевидцев.