Запорізька АЕС: співробітники працюють під прицілами російських військових Працівник станції розповів про умови, в яких їм доводиться підтримувати безпеку об'єкта Українські фахівці на атомній електростанції, яка перебуває під російським контролем і обстрілює, працюють під дулами російських автоматів і стикаються з величезним тиском, але продовжують роботу, щоб не допустити катастрофи, схожої на Чорнобиль, повідомив один […] Сообщение Запорізька АЕС: співробітники працюють під прицілами російських військових появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.