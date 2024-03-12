Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Публиковать подло": Сбежавший из России внебрачный сын Жванецкого жертвует деньги ВСУ

Внебрачный сын сатирика Михаила Жванецкого, уехавший из России после начала СВО, жертвует деньги ВСУ.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Жид как он есть, в чистом виде, без примесей, хоть накалывай на булавочку и под стеклышко. Правда, вид не редкий и, увы, не вымирающий, но уж очень ярковыраженный.
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7 час.
Ю
Южанин
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7 час.
Лариса Шемисова
а памятник Жванецкому хотели поставить, но дети его очень интересно высказываются, как он когда то
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4 час.

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