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Парламентская газета

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Новак заявил о частичной стабилизации рынка топлива в России

Новак заявил о частичной стабилизации рынка топлива в России

Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после реализации мер, принятых кабмином. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил 21 июля по итогам совещания, посвященного ситуации на рынке топлива в стране.

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