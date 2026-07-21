Новак заявил о частичной стабилизации рынка топлива в России

Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после реализации мер, принятых кабмином. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил 21 июля по итогам совещания, посвященного ситуации на рынке топлива в стране.
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