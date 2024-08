Аня Тейлор-Джой отомстит отцу-миллиардеру

Звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой вновь поработает с Netflix. Согласно THR, актрисе досталась главная роль в восьмисерийной адаптации бестселлера Беллы Маки «Как убить свою семью» (How to Kill Your Family) от студии Sid Gentle Films Ltd.