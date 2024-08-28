Психолог рассказала, как научить ребенка грамотно обращаться с деньгами

Умение распоряжаться финансами — один из важнейших навыков, который поможет ребенку в будущем. Детский психолог, нейропсихолог Екатерина Ильичева 28 августа рассказала «Известиям», как научить ребенка грамотно обращаться с деньгами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии