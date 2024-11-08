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США будут эксплуатировать украинскую землю – прогноз турецкого эксперта

США будут эксплуатировать украинскую землю – прогноз турецкого эксперта

Киев вряд ли ждет что-то хорошее после разработки плана решения украинского вопроса командой Трампа. В него, вероятно, будет включен пункт по привлечению американских компаний для эксплуатации территории Украине по видом «помощи в восстановлении» страны.

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