Экс-футболист Канчельскис: Швеция допустит России до ЧЕ-2024, если УЕФА надавит

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал Ассоциацию футбола Швеции, которая заявила, что не допустит женскую сборную России до 17 лет к участию в финальной части чемпионата Европы.
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