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О чем «говорит» икота и как быстро избавиться от негативных проявлений

Каждый человек неоднократно думал о том, как избавиться от икоты. Икота – это непроизвольный, как правило, ритмически повторяющийся короткий и сильный вдох при резко суженной или закрытой голосовой щели, вызванный судорожным сокращением диафрагмы.

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