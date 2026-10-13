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Аргументы недели

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Турция и Пакистан направят войска в Саудовскую Аравию для борьбы с хуситами

Турция и Пакистан направят войска в Саудовскую Аравию для борьбы с хуситами

Решение о запуске механизма коллективной обороны было принято на экстренном заседании в Эр-Рияде в рамках так называемого Мекканского пакта, подписанного тремя странами в августе 2026 года.

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