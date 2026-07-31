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Отказ от роли няни Вики, голодный быт с Ароновой и прощение мужа: как живет Нонна Гришаева в 55 лет

Отказ от роли няни Вики, голодный быт с Ароновой и прощение мужа: как живет Нонна Гришаева в 55 лет

В июле этого года актриса Нонна Гришаева отметила 55-летие. Она вполне могла прославиться на всю страну как няня Вика Прутковская, а чиновники уже много лет отказывают ей в звании народной артистки.

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