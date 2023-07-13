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РИА Новости: Боец РФ рассказал, как ведут на убой солдат ВСУ на запорожском направлении

РИА Новости: Боец РФ рассказал, как ведут на убой солдат ВСУ на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины на запорожском направлении бросают на штурм пехоту без поддержки техники. Об этом РИА Новости рассказал командир отряда "Барс-10" с позывным "Сатурн".

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