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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Легков: «Терентьева и Степанова – мои кандидатки на звание спортсменки года»

«Год делится на две части. Прошлой зимой выступала Наталья Непряева (Терентьева), а сейчас некоторое время не выходит на старты.

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