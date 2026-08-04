Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

Стало известно о работе ЗРПК «Панцирь» по дронам ВСУ «из засад»

Стало известно о работе ЗРПК «Панцирь» по дронам ВСУ «из засад»

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» эффективно уничтожают «из засад» в зоне специальной военной операции (СВО) дальнобойные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), Об этом ВКС) России генерал-майором Александром Романенковым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии