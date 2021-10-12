Си Цзиньпин пообещал вернуть Тайвань

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Тайваньский вопрос возник из-за слабости и хаоса китайской нации, и он будет решен по мере того, как национальное возрождение станет реальностью, сообщает агентство Синьхуа.
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