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Си Цзиньпин пообещал вернуть Тайвань

Си Цзиньпин пообещал вернуть Тайвань

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Тайваньский вопрос возник из-за слабости и хаоса китайской нации, и он будет решен по мере того, как национальное возрождение станет реальностью, сообщает агентство Синьхуа.

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